شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يطالب بحل أزمة شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بضرورة بحث الممارسات المالية التى تتم داخل شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والتى أسفرت عن تفاقم خسائر للشركة، وعلى الرغم من الخسارة يتم صرف مكافآت.

وأوضح فؤاد، أن شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة، لا يوجد بها سياسات مالية واقتصادية، تهدف لتعظيم وزيادة أرباح الشركة، حيث أظهرت القوائم المالية للشركة قبل تعديلها أن هناك خسائر بلغت 28.21 مليون جنيه فى العام الماضى، مقابل أرباح بلغت 25.9 مليون جنيه، وتراجعت إيرادات الشركة خلال نفس العام الماضى، لتصل إلى 200 مليون جنيه مقبال 355.5 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018.

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وأرجع فؤاد، ذلك إلى نتيجة العديد من الممارسات المالية الخاطئة، التى تتم داخل الشركة وعدم وجود آلية واضحة لتقليل الخسائر وتعظيم الأرباح، إلا أنه على الرغم من الخسائر فقد قررت الجمعية العامة للشركة فى جلستها المنعقدة فى 27 أكتوبر الماضى، صرف مكافآت للعاملين وأعضاء مجلس الإدارة بنحو 17.4 مليون جنيه عن العام المالى 2018/2019، بواقع صرف 400 ألف جنيه مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.

وتساءل فؤاد، هل فى الوقت الذى تواصل الشركة نزيف الخسائر يتم صرف مكافآت بهذه القيمة المالية؟، وأنه من الأولى أن يتم وضع خطة لوقف هذه الخسائر، وقال متهكما:" الشركة أوضحت فى بيان لها للبورصة المصرية أنه بموجب هذا القرار أصبح حجم خسائر الشركة 45.6 مليون جنيه"، مشددا، على سرعة مناقشة هذا الأمر للوقوف على هذه الممارسات المالية بالكامل، ووقف نزيف الخسائر.