عاشا 4 أيام في "بير السلم".. حكاية طفلي المطرب الشعبي والأم الهاربة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

واقعة غريبة شهدتها مدينة طنطا بمحافظة الغربية، بعدما تلقت قوات الأمن بلاغًا حول وجود طفلين يقيمان في مدخل عمارة سكنية لمدة 4 أيام، أمام منزل والدهما بعدما تركتهما الأم وهربت.

"الخليج 365" تواصل مع والد الطفل بطل الواقعة، للوقوف على روايته لما حدث.

وأكد شادي الأمير، مطرب شعبي فلسطيني الجنسية، مقيم بمدينة طنطا "أنه لم يكن يعلم بالواقعة قائلًا: "الطفل الرضيع مش ابني وأنا كنت خارج المنزل لمدة 4 أيام لم أشاهد الأطفال في بئر السلم".

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه طلق زوجته قبل سنتين، وترك منزله في طنطا وذهب للعيش في مدينة الإسكندرية بسبب ظروف عمله، لافتًا إلى أن المشاكل استمرت بينهما بعد الطلاق.

وأكد المطرب الشعبي، أنه فوجئ بأن الأطفال يقيمون في مدخل العمارة لمدة 4 أيام، وأن جارته "س.ا" تقوم على رعايتهم، وأنها أبلغت الشرطة ليتم بعدها تحويل الأطفال إلى النيابة ومنها إلى أحد دور الرعاية.

وأشار "الأمير" إلى أنه ترك مدينة طنطا بعد المشاكل التي حدثت بينه وزوجته السابقة، والتي لاحقته في مقر عمله ومحل إقامته، قائلًا "كثرة المحاضر التي حررتها ضدي جعلتني أترك طفلي وأسافر إلى مدينة الإسكندرية.

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وأكد أنه يرسل لزوجته السابقة مبالغ مالية بشكل منتظم عن طريق البريد أو مع أحد الأصدقاء، من أجل الإنفاق على طفله، مضيفًا: "قبل أسبوعين دارت بيننا مكالمة هاتفية وحدثت مشادات كلامية، وهددتني بتحرير بلاغ جديد ضدي، وبعدها فوجئت بأنها تركت الأطفال أمام المنزل في طنطا".

واستكمل المطرب الشعبي حديثه، قائلا: "لما شوفت الصور قلت لوالدتي تروح تجيبهم، بس معرفتش تستلمهم، لأن فيه بلاغات ولازم أنا أروح بنفسي، وأنا فعلا هروح أجيب ابني، لأني عرفت من اللي حواليها إنها كانت ناوية تتهمني بخطفهم بعد ما ترميهم".

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى بلاغًا بوجود الطفلين "شادي" 3 سنوات و"يزن" 3 أشهر، يقيمان منذ 4 أيام داخل في مدخل عمارة سكنية يقطن فيها والدهما.

وبسؤال الجيران اتضح أن والدة الطفلين تركتهما داخل مدخل العمارة ورحلت، ولم يكن والدهما متواجدًا في المنزل، وأن جارتهما كانت تقوم على رعايتهما لمدة 4 أيام.

وكشفت التحريات أن والد الطفلين "ا. د.ا.و" وشهرته شادي الأمير، له معلومات جنائية ومحكوم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية أموال عامة.

كما كشفت التحريات أنه متزوج من 4 سيدات، والأطفال أبناءه من الزوجة الرابعة، وحدثت بينهما مشاكل قامت الزوجة على إثرها بترك الأطفال في مدخل العمارة التي يسكن بها الأب.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بتحويل الأطفال إلى دار رعاية الأيتام حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.