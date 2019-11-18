وزير البترول: نجحنا في جذب كبرى الشركات الأمريكية للاستثمار بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن مصر نجحت مؤخرا في جذب كبرى الشركات الأمريكية العملاقة للاستثمار في نشاط البحث عن البترول والغاز، ممثلة في شركتي شيفرون، وإكسون موبيل، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير أن هذه الخطوة تأتي امتدادا للمساهمة القوية للشركات الأمريكية الكبري العاملة في البلاد لتنمية موارد مصر من البترول والغاز، عبر شراكة ممتدة مع قطاع البترول.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام جلسة "البترول والغاز المصري: نجاحات هائلة وفرص مزدهرة"، ضمن فعاليات منتدى مستقبل الرخاء المصري الأمريكي، الذي نظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، اليوم الاثنين، تحت رعاية وبحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب الوزير عن تقديره لتوجه شركة إكسون موبيل العملاقة بتنويع مجالات أعمالها واستثماراتها في مصر في ضوء فوزها بمنطقة امتياز للبحث عن الغاز في البحر المتوسط بعد فترة كبيرة من العمل في مصر في نشاط تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي.

وأكد الملا أهمية المشاركة الفعالة للشركات الأمريكية الكبرى في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول المصري بالتعاون مع الوزارة، ودورها في إثراء هذا المشروع والمساهمة في بلوغ أهدافه، خاصة وأن الشركات قدمت برامج عديدة لتنمية المواهب وإعداد شباب القطاع لتولي المناصب القيادية، وتدريبهم عمليا بمواقع الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الوزير إلى أن مصر والولايات المتحدة نجحتا في تتويج جهودهما المشتركة للتعاون في مجال الطاقة بتوقيع مذكرة تفاهم في يوليو الماضي بالقاهرة لتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الطاقة المختلفة.

وذكر أنه أعقب توقيع هذه المذكرة، إطلاق أول حوار استراتيجي للطاقة بين البلدين خلال فترة وجيزة من التوقيع، بما يستهدف تعميق التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في كلا البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر في قطاع الطاقة.

كما استعرض الوزير، خلال الجلسة، النتائج الإيجابية المتميزة لصناعة البترول والغاز المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة، بحسب البيان، مشيرا إلى أنها هذه النتائج تعد ثمار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في تحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية، ووضع مصر على مسار للنمو المرتفع الذي يشمل كافة شرائح المجتمع.

وأوضح أن تحول مصر إلى أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في المنطقة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير، وتحقيق أعلى معدل إنتاج للبترول والغاز في تاريخ مصر في أغسطس الماضي بواقع 1.9 مليون برميل مكافىء يوميا يمثل أبرز المؤشرات الإيجابية للتطور الذي شهدته صناعة البترول والغاز المصرية.

Advertisements

وقال الوزير إن ذلك جاء مع تحسن مناخ الاستثمار وخفض مستحقات الشركاء الأجانب بنحو 80%، وتوجه هذه الشركات لضخ استثمارات جديدة في مشروعات بترولية وغازية كبرى بمصر بقيمة ٣٠ مليار دولار، وتوقيع أكثر من 65 اتفاقية جديدة لتكثيف البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأضاف أن الوزارة نجحت أيضا في إنجاز مشروعات كبرى للتكرير والبتروكيماويات، ورفع كفاءة البنية التحتية لنقل البترول والغاز، وتحقيق أعلى معدل لتوصيل الغاز للمنازل.

وأكد الملا أن دور مصر كمركز إقليمي للطاقة يمثل أحد أهم أركان الرؤية المستقبلية لوزارة البترول ولاسيما في إطار مكانة مصر كدولة محورية تمتلك مفاتيح مستقبل الغاز في منطقة شرق المتوسط، وتتميز بصناعة عريقة راسخة للبترول والغاز تتواجد بقوة على الخريطة العالمية، وبنية أساسية قوية ومتميزة في هذا المجال، وفقا للبيان.

وذكر انه تم اتخاذ خطوات ملموسة وقوية لتحقيق مشروع مصر القومى كمركز إقليمي لتجارة الغاز والبترول، في مقدمتها إطلاق مبادرة إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط" كمنظمة إقليمية تضم منتجي ومستهلكي الغاز ودول المرور.

وأشار الوزير إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى تنسيق الحوار البناء، وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، واستغلال البنية الأساسية المشتركة للإسراع بعمليات تنمية حقول الغاز في شرق المتوسط، لكي يصبح هذا المنتدى المحرك الرئيسي لاستغلال إمكانات وموارد الغاز بالمنطقة، ودعم أمن الطاقة.

وأكد أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لاستثمار موارد الطاقة في تحقيق التكامل الاقتصادي بالمنطقة، الذي يسهم بدوره في تهدئة التوترات ومواجهة التحديات السياسية وتمهيد الطريق نحو تحقيق الرفاهية للدول والشعوب ونشر السلام بالمنطقة، موضحا أن المنتدى عقد اجتماعين وزاريين بالقاهرة خلال هذا العام ويلقى دعما دوليا كبيرا.

وحضر منتدى "مستقبل الرخاء المصري الأمريكي" وزراء التخطيط، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعن الجانب الامريكي إيان ستيف مساعد وزير التجارة الأمريكي للأسواق العالمية، ونخبة كبيرة من مسئولي كبريات الشركات ومؤسسات التمويل الأمريكية، والسفارة الأمريكية، وغرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي.

كما ضمت الجلسة التي حضرها وزير البترول، كلا من ديفيد تشي نائب الرئيس الاقليمي والمدير العام لشركة أباتشي مصر الأمريكية، وبرايان ايسنر المدير الإقليمي لشركة نوبل إنرجي الأمريكية في مصر.