محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر كرتونة البيض، تراجع بنحو 2.5 جنيه، لتسجل بالمزرعة 30 جنيها مقابل 32.5 جنيه الأسبوع الماضي.
وأضاف أن سعر كرتونة البيض في السوق تراجعت حاليا إلى نحو 35 جنيها، مقابل 37 و38 جنيها الأسبوع الماضي.
وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء، اليوم، نحو 19 جنيها، في المزرعة لتباع بالأسواق بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيها.
ووصل سعر كيلو الدواجن البلدي لما بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، وتباع بنحو 33 جنيها بالأسواق.
وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت يتراوح بين 3 و4 جنيهات.
وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.
كانت هذه تفاصيل خبر كرتونة البيض تتراجع جنيهين وأسعار الدواجن مستقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.