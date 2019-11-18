أكد قائد عمليات البصرة،، اليوم الإثنين، أن الوضع الأمني في المحافظة يشهد استقرارًا أمنيًا جيدًا، سواء كان في مركز المدينة، أو النواحي مقارنة بباقي المحافظات، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
البصرة باشرت بفتح الطرق، وتسهيل حركة المواطنين في أغلب المناطق بالتعاون مع أبناء المحافظة، بعد إضراب عام أدى إلى تعطيل الدوام الرسمي وقطع الطريق".
قال الفريق الركن قاسم جاسم نزال - في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية - " إن قيادة عمليات
العمل في دوائر الدولة ومفاصلها مما يؤثر سلبا على حياة المواطنين وحياتهم المعيشية"... مضيفا "أن هذا الاستقرار يتطلب تعاون المواطن العراقي والعمل يد واحدة مع القوات الأمنية"، ولافتًا إلى أن "الوطن ليس ملكًا لشخص أو جهة معينة".
أوضح أن "القيادة ناشدت المواطنين بعدم اللجوء إلى قطع الطريق، لأن ذلك يؤدي إلى إرباك
كما أكد قائلًا: "علينا احترام خصوصيات المواطنين في حرية التعبير والحركة والعمل والتنقل ومزاولة أعمالهم والعيش بأمان وعدم فرض تصرفات فردية وشخصية على عموم الناس".
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول عسكري عراقي: الوضع الأمني في البصرة يشهد استقرارًا أمنيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.