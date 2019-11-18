إيران: الأوضاع ستعود لسابق عهدها خلال يومين

قالت الحكومة الإيرانية إن نحو 80% من أعمال الشغب تم السيطرة عليها، والأوضاع ستعود إلى سابق عهدها خلال يومين، مشيرة إلى أن مشكلة قطع الانترنت ستحل اليوم أو غدا في بعض المحافظاتن حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن عددا من رجال الأمن قتلوا بأسلحة نارية وبطريقة إرهابية خلال أعمال الشغب التي شهدتها بعض مدن البلاد.
وأضاف المتحدث: "خلال احتجاجات الأيام الماضية تم استخدام الأسلحة وإحراقمحطات بنزين وهذا مرفوض .. نعترف رسميا باحتجاجات المواطنين لكن هذا مختلف عن أعمال الشغب ومن يثير القلاقل".
ولفت المتحدث إلى أن خطة رفع أسعار البنزين جزء من الإصلاح الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد سواء كان هناك عقوبات أم لم تكن.
و قال قائد قوات الباسيج في الحرس الثوري، اللواء غلام رضا سليماني بخصوص الاحتجاجات إن،"الأجواء كانت جيدة نسبيا أمس فيالبلاد .. قوات الباسيج حمت المقرات الإدارية في البلاد خلال اليومين الماضيين .. وتم التعرف اليوم على جزء من قادة التحركات"، منوها بأن قوات الأمن تعاملت بهدوء مع المحتجين الحقيقيين وعدم السماح بإلحاق أي ضرر بالبلاد.
وأكد سليماني، أن "أمريكا فشلت في مخططها لإثارة الفتنة في إيران، فهي لم تنجح مطلقا في زعزعة أمن إيران وواجهت هزيمة جديدة".
في سياق متصل أفادت مصادر، بمقتل عنصر من قوات التعبئة في مواجهات مع محتجين في بلدة ملارد غرب طهران.
وشهدت معظم المدن الإيرانية مؤخرا احتجاجات عنيفة تخللتها أعمال شغب، ضد قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.
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