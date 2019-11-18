تمديد الإضراب العام في ذي قار جنوبي العراق

أفادت مصادر في العراق، نقلًا عن ناشطين في التظاهرات، اليوم الإثنين 18 نوفمبر، استمرار الإضراب العام عن الدوام، لليوم الثاني على التوالي في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.
خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في ذي قار، من بينهم طلبة وطالبات الجامعات، والمعاهد، والمدارس، منذ يوم أمس في الاعتصام، والإضرابعن الدوام الرسمي حتى تلبية المطالب بإقالة الحكومة العراقية، وإعلان أخرى لإنقاذ وطني، وانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.
أكد الناشط "أحمد كريم"، اليوم، أن المحتجين أغلقوا دائرة مديرية التربية، وكذلك المدارس، والجامعات، مع وضع يافطات عليها كتب فيها "مغلقة بأمر الشعبلحين تلبية المطالب المشروعة".
يقول كريم، وهو من المشاركين في تظاهرات ذي قار، إن الإضراب عن الدوام الرسمي، سيستمر أسبوعًا كاملًا بعد الدعوات التي حشد إليها الناشطون من المحافظة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن انطلقت منذ يوم أمس الأحد، 17 نوفمبر.
وأضاف، أن الدوائر الرسمية، والمدارس، أغلقت جميعها، والمعتصمون لازالوا يلازمون ساحات الاحتجاج في ذي قار، ومركزها الناصرية في ساحة الحبوبي تحديدًا، على مدار 24 ساعة.
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