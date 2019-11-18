بعد اعتذار جابر المبارك.. صباح الخالد مرشحًا بقوة لرئاسة الحكومة الكويتية

رجحت مصادر كويتية أن اسم الشيخ صباح الخالد، بات مرشحًا قويًا لخلافة الشيخ جابر المبارك، في رئاسة الوزراء، في حال استمرار اعتذار الشيخ جابر المبارك.
قالت مصادر ذات صلة، أن الشيخ جابر المبارك، اعتذر بشكل غير رسمي خلال الأيام الماضية، عن عدم الاستمرار في منصبه، لأسباب صحية، وفقًالصحيفة القبس الكويتية.
ننشر رسالة اعتذار جابر المبارك عن رئاسة الحكومة الكويتية
جدير بالذكر أن الشيخ صباح الخالد، كان شغل منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، قبل دخول الشيخ ناصر صباح الأحمد الحكومة الأخيرة.
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