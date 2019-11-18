تفاصيل الأمر الأميري بتعيين جابر المبارك رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي

أصدر الشيخ صباح الأحمد، أمير دولة الكويت، اليوم الإثنين، أمرًا بتعيين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

أمير الكويت يُقيل وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما:

ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»: - أنه بعد الاطلاع على المادة (56) من الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 من نوفمبر 2019 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء. أمرنا بالآتي: مادة أولى: يعين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.

ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم

علينا لإصدار مرسوم تعيينهم. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وأورد الديوان الأميري ما يأتي:

بعد الإطلاع على الدستور وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 من نوفمبر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي:

مادة أولى ـ يعفى كل من:

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1- ناصر صباح الأحمد الصباح - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

2- الفريق م./ خالد الجراح الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من تصريف العاجل من شؤون منصب كل منهما.



مادة ثانية:

يعهد إلى كل من:

1- صباح خالد الحمد الصباح - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية- إضافة إلى عمله - تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع.

2- أنس خالد ناصر الصالح - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - إضافة إلى عمله - تصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية. وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

مادة ثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.