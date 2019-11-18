إعادة تكليف جابر المبارك برئاسة الوزراء في الكويت

أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بتعيين رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، رئيسا للحكومة الجديدة.

وأشارت وكالة الانباء الكويتية الى ان مرسوم التعيين كلف الشيخ بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم لإصدار مرسوم تعيينهم.

كما اشارت وكالة الانباء الى الأمر الأميري بإعفاء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح من منصبيهما ومن مهامها في تصريف العاجل من الأمور. وتكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح -

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية- بالإضافة إلى عمله - تصريف العاجل من شؤون وزارة الدفاع وأنس خالد ناصر الصالح - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء - بالإضافة إلى عمله - تصريف العاجل من شؤون وزارة الداخلية، وذلك إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.