السراج: حل الأزمة الليبية ليس بتقاسم السلطة بل الانتخابات الحرة

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، إن حل الأزمة الراهنة في بلاده ليس بتقاسم السلطة، بل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بناء على قاعدة دستورية سليمة، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وذكر السراج، أن "حل الأزمة لا يتم بتقاسمالسلطة بين أي كان، بل بمنح الشعب حقه في اختيار حكامه عبر انتخابات حرة نزيهة، تجرى على قاعدة دستورية سليمة".
وأضاف السراج، في إجابة عن سؤال حول إمكانية دعوته لانتخابات بدون قبول الطرفالآخر: "الجميع بات يدرك أن لا حل عسكري للأزمة الليبية، والجهود الدولية المبذولة تسعى لإيجاد مخرج سياسي عبر وقف التدخلات السلبية الأجنبية في الشأن الليبي، وإجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، ليقول الشعب كلمته، وهو نفس ما طالبنا ونطالب به".
وتابع: "لا يرفض الانتخابات إلا من يريد أن يلغي رأي الشعب ويستحوذ على الحكم".
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