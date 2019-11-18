أمير الكويت يُقيل وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما

أعلن في الكويت، قبل قليل، صدور الأمر الأميري بإعفاء النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، من منصبيهما ومن مهامهما في تصريف الأمور العاجلة في الحكومة المستقيلة.

وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد تقدم ببلاغ خاص بصندوق الجيش إلى النائب العام، الذي أحاله بدوره إلى محكمة الوزراء، وأصدر الشيخ خالد الجراح بياناً تطرق فيه إلى أنه مستعد للمثول أمام القضاء بشأن ما أثير حول صندوق

الجيش.

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ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" قرارًا ينص على إعفاء وزير الدفاع الكويتي ناصر صباح الاحمد الصباح من منصه ويتولي وزير الخارجية صباح خالد الحمد شؤؤن مهامه بجانب عمل ، إضافة إلى إعفاء خالد الجراح الصباح وزير الداخلية من منصبه ليحل محله وزير الخارجيه أنس خالد ناصر الصباح.



