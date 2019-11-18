كلف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، رئيس الوزراء الجديد الشيخ جابر المبارك، تشكيل الحكومة الجديدة، كما أعفى أمير الكويت، وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، من منصبيهما ومن مهامها في تصريف العاجل من الأمور.



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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-أمير الكويت يعين الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء ويعفي وزيري الدفاع والداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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