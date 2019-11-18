إسرائيل تطلق تمريناً "مفاجئاً" قرب الحدود مع لبنان وسوريا

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تمريناً عسكرياً مفاجئاً في المنطقة الشمالية قرب الحدود مع لبنان وسوريا.
وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر صفحته على موقع تويتر، أن "تمريناً عسكرياً مفاجئاً لفحص جاهزية وقدرات القيادة الشمالية العسكرية العملياتية بدأ قبل قليل".
وأضاف أنه "من المتوقع انتهاء التمرين المفاجئ، الذي سيجرى في الشمال وخاصة في منطقة الجليل الأعلى، غداً الثلاثاء".
وأشار إلى أن "المنطقة ستشهد حركة نشطة للمركبات العسكرية وقوات الأمن والطائرات، كما ستسمع صافرات ودوي انفجارات، بالإضافة إلى تفعيل نظام هاتفي لاستدعاء قوات احتياط".
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