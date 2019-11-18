أعلنت الشرطة بمدينة فريسنو بولاية كاليفورنيا الأميركية مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين في إطلاق نار على تجمع لمشجعين لكرة القدم بفناء أحد المنازل. وذكر موقع "فوكس 26" الأميركي أن ثلاثة من القتلى لقوا حتفهم على الفور بينما لقي الرابع حتفه في مستشفى محلي. اقرأ أيضاً... قتيل وجرحى بإطلاق نار داخل ثانوية قرب كاليفورنيا وتعمل قوات الأمن المحلية على جمع اللقطات التي صورتها كاميرات المراقبة وشهادات الشهود أملاً في العثور على ما يساعدهم في الوصول إلى "المشتبهين المجهولين".

وأضاف التقرير أن إطلاق النار استهدف تجمعاً من نحو 36 شخصاً، وأن جميع الضحايا آسيويون وتتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى ومصابون بإطلاق نار استهدف تجمعاً في كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.