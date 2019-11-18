رئيس سريلانكا الجديد يؤدي اليمين الدستورية بعد فوز قياسي

أعلن مسؤولون في سريلانكا أن وزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا، 70، عاماً، أدى اليمين الدستورية اليوم الاثنين رئيساً جديداً للبلاد بعد فوزه القياسي في الانتخابات.
وتم أداء اليمين الدستورية أمام كبير القضاة جايانتا جاياسوريا أمام معبد تاريخي في أنورادابورا، على بعد 180 كيلومتراً شمال شرق العاصمة كولومبو.
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وحقق راجاباكسا، مرشح حزب سريلانكا بودويانا (حزب الشعب)، فوزاً مريحاً بأغلبية تزيد على 3ر1 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية في البلاد، وفقاً لنتائج الانتخابات.
وحصل على نحو 52% من الأصوات، مقابل 42% لمنافسه الرئيسي مرشح الحزب الحاكم ساجيت بريماداسا.
وركز كلا المرشحين الأوفر حظاً في حملتيهما على قضية الأمن، في أعقاب تفجيرات عيد الفصح التي نفذتها جماعات متطرفة وهزت سريلانكا بأكملها.
يشار إلى أن الرئيس الجديد هو الأخ الأصغر للرئيس الأسبق ماهيندا راجاباكسا، الذي تولى السلطة من عام 2005 إلى 2015 .
وشغل جوتابايا راجاباكسا منصب وزير الدفاع خلال رئاسة شقيقه للبلاد، وكان مسؤولاً عن قيادة الحملة العسكرية ضد متمردي التاميل، مما أدى إلى هزيمتهم في عام 2009.
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