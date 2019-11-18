كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جابر المبارك يكشف سبب اعتذاره عن تشكيل الحكومة الكويتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الشيخ جابر المبارك، عن سبب اعتذاره عن تشكيل الحكومة الكويتية، وفقًا لما ذكرته قناة العربية.

وقال الشيخ جابر المبارك، إن اعتذاره عن تشكيل الحكومة الكويتية بسبب الافتراءات التي طالته.

وقد أرسل الشيخ جابر المبارك، لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة اعتذار عن تشكيل الحكومة.

وقد أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال.

وكلف أمير الكويت جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما اعتذر المبارك لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

Advertisements

وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة، الخميس الماضي.

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت سيوجه كلمة إلى الأمة مساء اليوم، مشيرة إلى أن أمير البلاد استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء السابق ناصر الأحمد الصباح في إطار المشاورات "التقليدية" الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

مجلس الوزراء الكويتي أو حكومة الكويت هي السلطة التنفيذية في دولة الكويت، يقوم الأمير بتعيين رئيس الوزراء والذي يقوم بتعيين الوزراء في حكومته. يحكم دستور الكويت في فصله الرابع الأطر العامة ومهام مجلس الوزراء.

ووفقاً للدستور يجب أن يكون أحد أعضاء الحكومة من الأشخاص الذين تم انتخابهم في مجلس الأمة الكويتي. جميع أعضاء الحكومة المنتخبين وغير المنتخبين لديهم مقعد في مجلس الأمة، ويجب أن لا يزيد عدد أعضاء الحكومة عن ثلث أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. شكلت أول حكومة في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح في 17 يناير 1962، و كانت حكومة إنتقالية حتى بدء العمل بالدستور.