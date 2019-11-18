كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير الكويت سيتوجه بكلمة إلى مواطنيه مساء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت قناة العربية، في خبر عاجل لها، إن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيتوجه بكلمة إلى مواطنيه مساء اليوم.

وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمرًا بتعيين الشيخ جابر المبارك رئيسًا للوزراء.

وقد أعفى أمير الكويت، اليوم الإثنين، وزيري الدفاع والداخلية من مهامها في حكومة تصريف الأعمال.

وبحسب شبكة سي إن إن، أعفى أمير الكويت نجله الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والفریق خالد الجراح الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من مهامهما.

Advertisements

وقد أكد الناطق باسم مجلس الوزراء الكويتي، أنه قدم استقالة حكومته إلى أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، حسبما ذكرت قناة العربية.

مجلس الوزراء الكويتي أو حكومة الكويت هي السلطة التنفيذية في دولة الكويت، يقوم الأمير بتعيين رئيس الوزراء والذي يقوم بتعيين الوزراء في حكومته. يحكم دستور الكويت في فصله الرابع الأطر العامة ومهام مجلس الوزراء.

ووفقاً للدستور يجب أن يكون أحد أعضاء الحكومة من الأشخاص الذين تم انتخابهم في مجلس الأمة الكويتي. جميع أعضاء الحكومة المنتخبين وغير المنتخبين لديهم مقعد في مجلس الأمة، ويجب أن لا يزيد عدد أعضاء الحكومة عن ثلث أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. شكلت أول حكومة في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح في 17 يناير 1962، و كانت حكومة إنتقالية حتى بدء العمل بالدستور.