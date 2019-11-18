كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساندرز: حكومة نتنياهو "عنصرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، "بيرني ساندرز"، حكومة نتنياهو واصفًا إياها، بـ "العنصرية"، كما صرح قائلاً: "يجب أن نخبر إسرائيل أن المساعدات العسكرية الأمريكية لكم يجب أن تكون مشروطة بتغيير السياسة تجاه قطاع غزة.

ونقلت يديعوت عن ساندرز -أحد المرشحين البارزين في الانتخابات الرئاسية العام المقبل- قوله "الصحيح هو أن جزءًا من الـ 3,8 مليار دولار من المساعدات لـ إسرائيل يجب أن يتم بالفعل نقلها لمساعدة سكان غزة.

وشدد بالقول "لن نساعد أولئك الذين لا يحترمون حقوق الإنسان والديمقراطية".