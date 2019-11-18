كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تستأنفان محادثات تقاسم تكاليف الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف مسؤولون كوريون جنوبيون وأمريكيون المحادثات اليوم الاثنين لتضييق الفجوة التي تبلغ قيمتها أربعة مليارات دولار في المبلغ الذي يريدون أن تدفعه سول مقابل تكلفة استضافة الجيش الأمريكي وسط احتجاجات عامة على "سرقة الطرق السريعة" ضد المطالب الأمريكية المتزايدة.

وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تتحمل سيئول حصة أكبر من تكلفة نشر 28500 جندي أمريكي كردع ضد كوريا الشمالية قد اختبر ثقة كوريا الجنوبية في التحالف الأمني مع واشنطن.

واستقبلت تقارير عن طلب ترامب بخمسة مليارات دولار في وقت سابق من هذا الشهر بصدمة في سيول، واحتجت مجموعات تقدمية اليوم الاثنين في مكان التفاوض ضد ما وصفته بأنه "سرقة طريق سريع" من قبل الأميركيين "الجشعين".

ويرأس فريق التفاوض في كوريا الجنوبية كبير المنظمين الماليين السابقين الذين يتمتعون بخبرة في المساومة الصعبة في أوقات الأزمات بالنسبة لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، وهو أمر غير مسبوق في مواجهة خبير غير عسكري خلال ما يقرب من 30 عامًا من المحادثات بشأن صفقات تقاسم التكاليف.

وقال جيمس ديارت، كبير المفاوضين الأمريكيين، إن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكن بدا هذا التفاؤل عندما وصل إلى كوريا الجنوبية اليوم الأحد.

وأضاف للصحفيين، أنا واثق للغاية من أننا سنتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين، ويمكن أن يدعمه الطرفان، وهذا سيعزز في النهاية تحالفنا الكبير.

ويمثل اجتماع يوم الاثنين الجولة الثالثة من المحادثات بالنسبة له والثانية لكوريا الجنوبية جيونج أون بو الذي تم تعيينه في المنصب بعد الجولة الأولى في سبتمبر. وكان سابقًا نائب رئيس لجنة الخدمات المالية ونائب وزير المالية.

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وشارك جيونج في مفاوضات ديون كوريا الجنوبية مع الوكالات المالية الدولية خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1998، واتفاقات تبادل العملات خلال الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

وقال نائب كوري جنوبي في وقت سابق من هذا الشهر، إن المسؤولين الأمريكيين طلبوا ما يصل إلى 5 مليارات دولار في العام، أي أكثر من خمسة أضعاف مبلغ 1.04 ترليون وون (896 مليون دولار) التي وافقت سيئول على دفعها هذا العام.

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير عقب لقائه بوزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ دو الأسبوع الماضي إن كوريا الجنوبية "دولة ثرية ويمكنها أن تدفع أكثر".

وكان ترامب منذ فترة طويلة ضد ما يقول انها مساهمات غير كافية من الحلفاء لتغطية تكاليف الدفاع. من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة مفاوضات منفصلة لصفقات الدفاع عن التكاليف الجديدة مع اليابان وألمانيا والناتو العام المقبل.

وطرح ترامب فكرة سحب القوات الأمريكية من شبه الجزيرة الكورية، التي لا تزال في حالة حرب فنية بموجب هدنة علقت الحرب الكورية 1950-1953.

ونفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تقارير على بعض قنوات يوتيوب الكورية الجنوبية أن القوات الأمريكية سيتم سحبها أو تخفيضها.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع على موقعه على تويتر، جدد إسبير التزامها بالحفاظ على المستوى الحالي للقوات الأمريكية في كوريا وتحسين استعدادها القتالي.