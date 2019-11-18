كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية: لن نقدم أي شيء إلى ترامب دون مقابل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بيان صادر عن وكالة الأنباء الحكومية الكورية، إن كوريا الشمالية لن تقدم أي شيء للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دون تلقي مقابل.

وأضاف البيان، الذي كان باسم مستشار وزارة الخارجية كيم كي جوان، "كوريا الشمالية ليست مهتمة بعقد قمة "غير مجدية بالنسبة لها"، في إشارة إلى رسالة ترامب يوم الأحد للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تويتر.

وتابع قائلا "إذا لم تكن الولايات المتحدة تريد حقًا التخلي عن حوارها معنا، فيجب عليها اتخاذ قرار بسحب سياستها العدائية المتمثلة في اعتبارنا عدوًا".