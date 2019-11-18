كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع يكشف: "جونسون" أفضل من "كوربين" لرئاسة وزراء بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف استطلاع للرأي أن حوالي ثلاثة أضعاف البريطانيين يعتقدون أن بوريس جونسون هو خيار أفضل لرئيس وزراء المملكة المتحدة من زعيم حزب العمل جيريمي كوربين.

ووفقًا لاستطلاع "Survation"، الذي نُشر يوم الأحد، وأجرته شركة Good Morning Britain على شبكة التلفزيون البريطاني ITV، أصر 47 في المائة على الأقل من المجيبين على أن بوريس جونسون كان أفضل شخص لهذا المنصب، بينما أيد 17 في المائة فقط كوربين.

وحسب الاستطلاع، ادعى أكثر من 15 في المئة، أن زعيمة حزب الديمقراطيين الأحرار، جو سوينسون، كانت أفضل مرشح لهذا المنصب.

بالإضافة إلى ذلك، كشف الاستطلاع، أن حزب المحافظين يتصدر 42 في المائة من الدعم، في حين يحتل حزب العمل والديمقراطيان المركزين الثاني والثالث، بـ 28 و 13 في المئة على التوالي.

"كوربين": لن أهاجم "جونسون"

ويأتي الاستطلاع، بعد أن أخبر "كوربين"، صحيفة "الجارديان"، في وقت سابق من هذا الشهر، أن قراره الأحادي بدعم خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جاء في مواجهة معارضة من عدة زملاء، بما في ذلك رئيس حزب العمال نيك براون.

ووفقا له: "لقد أوضحت لهم بوضوح تام: قلت، لقد انتهت اعتراضاتنا الآن. نحن نؤيد الآن إجراء انتخابات عامة - والجميع شاهد. لم أكن أحذر أي شخص مقدمًا - لقد كان قراري. وحدي. لقد اتخذت هذا القرار. وأضافوا بلعن وقالوا نعم يا جيريمي، فإن الانتخابات تدور حول مستقبل هذا البلد والبيئة وتماسك المجتمع".

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كما أوضح "كوربين"، أنه سوف يمتنع عن شن هجمات على "جونسون" لأن "العمل الشخصي لا يعمل".

"جونسون" يدعو "كوربين" بـ'الأحفوري'

وجاءت المقابلة، في الوقت الذي حث فيه "جونسون"، البريطانيين على التصويت لصالح المحافظين خلال الانتخابات المقبلة وإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو إخراج كوربين.

وقال "جونسون" لصحيفة "صن": "خطر التصويت لأي حزب آخر - وأخشى أنه أي حزب آخر - هو أنك تُخرج فقط على جيريمي كوربين وحزب العمال أو تحالف فوضوي يقوده كوربين".

وادعى، أن "كوربين" يقدم رؤية عفا عليها الزمن لبريطانيا، واصفا زعيم حزب العمال بأنه "أحفوري" يأتي من "خندق ماريانا للسياسة".

في وقت سابق، أطلق حزب العمال، رسميًا، حملته للانتخابات العامة في 12 ديسمبر، حيث انتقد "كوربين"، الرئيس الأمريكي وعلاقة الحكومة البريطانية الحالية به، وادعى أن "دونالد ترامب يحاول التدخل في الانتخابات البريطانية لانتخاب صديقه بوريس جونسون".

تمت المصادقة على الانتخابات العامة المفاجئة من قبل مجلس العموم في برلمان المملكة المتحدة في أواخر الشهر الماضي، أي بعد يوم من موافقة بروكسل على تمديد آخر للمملكة المتحدة، مما يتيح للبلاد حتى 31 يناير 2020 للتصديق على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تفاوض عليها "جونسون".