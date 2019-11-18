كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أمير الكويت يأمر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،اليوم الإثنين، بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامها في حكومة تصريف الأعمال.

وبحسب شبكة سي إن إن، أعفى أمير الكويت نجله الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، والفریق خالد الجراح الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من مهامهما.

وقد أعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، أن الأمير صباح الأحمد الصباح، قبل استقالة الحكومة، التي قدمها رئيس الوزراء في وقت سابق.

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وقال المركز في تغريدة عبر حسابه الرسمي، بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "أمر سموه ... باستمرار الوزارة في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

هذا وكان الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، قد أعلن صباح اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، تقدم باستقالة الحكومة إلى أمير الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، عن طارق المزرم قوله، إن الاستقالة تأتي لـ "يتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري"، ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

في حين قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، لا نية لأمير البلاد لحل مجلس الأمة في الوقت الحالي.

