كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاسم سليماني .. رأس الأفعى "يحدد سياسات إيران في الشرق الأوسط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت "نيويورك تايمز"الأمريكية يوم الحد، تقارير استخباراتية إيرانية مسربة عن مخطط إيران للنفوذ الإقليمي، معتمدة على الوثائق التي كتبها ضباط وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في عامي 2014 و2015.

مؤكدة، أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني هو من يحدد سياسات إيران في لبنان وسوريا والعراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن سفراء إيران في لبنان وسوريا والعراق من الرتب العليا للحرس الثوري، مؤكدة أن مسؤولين عراقيين سياسيين وأمنيين وعسكريين أقاموا علاقات سرية مع إيران، مشيرة إلى أن إيران ركزت على تعيين مسؤولين رفيعي المستوى في العراق، وأن وزير الداخلية العراقي السابق بيان جبر من أبرز المسؤولين المقربين من إيران.

وقالت إن زيارة سليماني للعراق، بعد اندلاع الاحتجاجات العراقية، كانت لدعم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

كما كشف، أيضا الوثائق المسربة عن هوية جواسيس إيران متغلغلون في جنوب العراق.

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وأشارت "نيويورك تايمز" في تقريرها إلى أن إيران تحرص على إرسال طلابها إلى الحوزات الدينية بالعراق، كما تحرص إيران على بناء الفنادق في كربلاء والنجف. كما أشارت إلى أن عمليات التطهير في جرف الصخر نفذتها ميليشيات تابعة لإيران.