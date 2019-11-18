مدرب “ريال مدريد” يزور مراكش

زار مدرب فريق ريال مدريد، ونجم كرة القدم الفرنسية، زين الدين زيدان، مدينة مراكش نهاية الأسبوع المنصرم، مستغلا عطلة فترة المباريات الدولية.

وزار زيدان مراكش، رفقة بعص أفراد عائلته، وقد تجنب نشر صور على حساباته بمواقع التواصل، توثق للزيارة، غير أن مواطنين مراكشيين لمحوه في المدينة الحمراء، أثناء زيارته لساحة جامع لفنا ومحيطها.

وليست المرة الأولى التي يزور فيها زيدان المغرب، ومراكش بالخصوص، إذ قضى فيها مرات عدة عطل رفقة عائلته.

وأصبحت مدينة مراكش في الآونة الأخيرة قبلة لنجوم كرة القدم العالميين، إما في قترة التوقف الدوريات بسبب المنافسات الدولية أو في العطل.