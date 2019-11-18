أمير الكويت يقيل وزيري الداخلية والدفاع بعدما قبل استقالة الحكومة

أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال.

كما كلف أمير الكويت جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.

وكان أمير الكويت قد قبل الخميس الماضي استقالة الحكومة، على خلفية اتهامات وجهت إليها بهدر المال العام، وتسببت في احتجاجات طالبت بإسقاطها.

وتظاهر مئات الكويتيين الأسبوع الماضي أمام مجلس الأمة احتجاجا على الفساد داخل المؤسسات.

وكان وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح قد استُجوب في البرلمان الثلاثاء الماضي حول قضايا متعلقة.

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كما قدم النواب طلبي استجوابين نيابيين ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، ووزير المالية نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام.

وكانت بوشهري قدّمت استقالتها قبل يومين بعدما تقدّم عشرة نواب بكتاب لحجب الثقة عنها.

وقبل ذلك، استقال الحجرف من منصبه بعدما تقدّم نائب إسلامي بطلب استجواب ضده يتعلق بمخالفة في وزارة المالية مرتبطة بأحكام الشريعة الإسلامية.