في أول ظهور له بنهائي كأس العرش.. “الطاس” يتطلع إلى تحقيق المفاجأة

يخوض اليوم الاثنين، بالملعب الشرفي بمدينة وجدة، فريق الاتحاد البيضاوي لكرة القدم، مباراة العمر بالنسبة له، عندما يواجه حسنية أگادير، برسم نهائي كأس العرش، للموسم الرياضي 2019/2018.

وتكتسي المواجهة طابعا خاص للفريق البيضاوي، باعتبارها أول مباراة نهائية يخوضها النادي في تاريخ مشاركاته بالكأس الفضية.

ويسعى “الطاس”، المنتمي إلى القسم الوطني الثاني، إلى مواصلة مغامرته الناجحة في الكأس، وإنهاء مشواره الجيد بمعانقة اللقب، بالرغم من صعوبة المنافس.

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أبناء الحي المحمدي، وبعد مباراتهم الملحمية في المربع الذهبي، أمام الدفاع الحسني الجديدي، بملعب طنجة، يجدون أنفسهم في صدام آخر مع فريق ينتمي للقسم الأول.

وتعقد جماهير الفريق البيضاوي آمالها على مصطفى العسري، مدرب النادي، من أجل إيجاد التوليفة المناسبة التي من شأنها مقارعة الحسنية، وصنع ملحمة ثانية، تمكن “الطاس” من وضع اسمه ضمن خانة الأندية المتوجة بالكأس الفضية.

وقبل بلوغه المشهد الختامي لكأس العرش، تجاوز الاتحاد البيضاوي شباب المسيرة بثنائية نظيفة، ثم أزاح في دور 32 الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف لواحد، قبل أن يفوز في ثمن النهائي على أولمبيك الدشيرة بهدفين مقايل هدف، ثم انتصر بأربعة أهداف لواحد في دور الربع على اتحاد الخميسات، ليعبر في نصف النهائي حاجز الدفاع الجديدي بهدف نظيف بعد التمديد.