مصرع شاب في حادث عمل بقيسارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي عامل (39 عاما) من الضفة الغربية مصرعه إثر سقوطه عن ارتفاع قرب بالقرب من مدينة قيسارية، جنوب غرب حيفا، صباح اليوم الإثنين.
وأفاد مصدر طبي أن مركز "نجمة داوود الحمراء" تلقى بلاغا الساعة 10:33 حول سقوط عامل عن ارتفاع بمنطقة مفتوحة بالقرب من قيسارية.
وقدم طاقم من المسعفين والمضمدين العلاجات الأولية وأجروا عمليات إنعاش للمصاب، لكن جميع المحاولات لإنقاذ حياته باءت بالفشل وأقروا وفاته في المكان.
وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث.
تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.
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