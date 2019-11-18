ثلاثة من جسور بغداد مغلقة وتوقعات باغلاق الرابع

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باستمرار اغلاق جسور الجمهورية والسنك والاحرار على نهر دجلة في العاصمة بغداد، مرجحاً اغلاق جسر الشهداء بسبب اقتراب متظاهرين من الحواجز الامنية .
واوضح أن الوضع الامني في ساحة الخلاني جيد ايضا، مع استمرار توافد المتظاهرين وتمركز آخرين عند الخط الاول وبناية مرآب السنك، فضلا عن جسر السنك (المغلق)".
ولفت المصدر، الى "تمركز متظاهرين آخرين عند الخط الاول في جسر الاحرار مع استمرار اغلاق الجسر".
أما الجسر الرابع وهو الشهداء، بين المصدر الامني، أن "هناك اطلاق متقطع وبسيط للقنابل الدخانية في محاولة لابعاد المتظاهرين من الجسر، اسفرت عن حالات اختناق بسيطة تتم معالجتها باللحظة"، منوها "اذا استمر الوضع على ماهو عليه فهناك احتمالية بأن يخرج الجسر عن الخدمة، في الساعات القادمة، ويعتبر الجسر الرابع الذي يغلق".
ويضطر موظفو المؤسسات الحكومية الكائنة على جانبي نهر دجلة وسط العاصمة بغداد، عبورها عبر قوارب نهرية، وذلك بعد اضطرابات واحتكاكات بين متظاهرين والقوات الامنية على جسر الاحرار دفعت السلطات الى غلقه في الكتل الكونكريتية.
ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.
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