ثلاثة من جسور بغداد مغلقة وتوقعات باغلاق الرابع

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن الوضع الامني في ساحة التحرير مركز العاصمة، جيد مع توافد اعداد متوسطة الى الساحة والى جسر الجمهورية (المغلق) واسفله وبناية المطعم التركي".

واوضح أن الوضع الامني في ساحة الخلاني جيد ايضا، مع استمرار توافد المتظاهرين وتمركز آخرين عند الخط الاول وبناية مرآب السنك، فضلا عن جسر السنك (المغلق)".



ولفت المصدر، الى "تمركز متظاهرين آخرين عند الخط الاول في جسر الاحرار مع استمرار اغلاق الجسر".

أما الجسر الرابع وهو الشهداء، بين المصدر الامني، أن "هناك اطلاق متقطع وبسيط للقنابل الدخانية في محاولة لابعاد المتظاهرين من الجسر، اسفرت عن حالات اختناق بسيطة تتم معالجتها باللحظة"، منوها "اذا استمر الوضع على ماهو عليه فهناك احتمالية بأن يخرج الجسر عن الخدمة، في الساعات القادمة، ويعتبر الجسر الرابع الذي يغلق".

