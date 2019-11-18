استمرار التظاهرات بالعراق يعجل من إنضاج مقترح جرى بحثه السبت الماضي

كشف مصدر مسؤول، ان استمرار التظاهرات في العراق يعجل من إنضاج مقترح جرى بحثه منذ السبت الماضي، مبينا ان المقترح الجديد يقوم على الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً بعد التصويت على قانون انتخابي جديد، وتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات.

وقال المصدر ان "استمرار التظاهر على هذا المنحى قد يلغي الاتفاق السابق الذي عطل حراك إقالة أو استقالة الحكومة"، مبينا ان "نجاح الإضراب بهذا الشكل الواسع، يعني وجود إمكانية لأن يطبق لأيام عدة، وقد يضرب قطاعات أخرى غير التعليم والتربية والدوائر الخدمية، ليصل إلى قطاع النفط".

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واضاف ان "هناك مخاوف من إقدام المتظاهرين على محاولة اقتحام المنطقة الخضراء كخطوة تصعيدية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ اجراءات امنية مشددة"، لافتا الى ان "استمرار التظاهرات الشعبية بهذه الوتيرة، قد يعجّل من إنضاج مقترح حلٍّ يجري بحثه منذ يوم السبت الماضي على نحو ضيق بين قيادات الكتل السياسية العراقية".

وتابع ان "المقترح الجديد يقوم على الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد خلال مدة لا تتجاوز عاماً واحداً بعد التصويت على قانون انتخابي جديد، وتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات"، لافتا الى ان "هذا المقترح قد يكون مناسباً إلى حدّ كبير للشارع وللمرجعية الدينية في النجف".