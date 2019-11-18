أمير الكويت يعفي وزيري الدفاع والداخلية

أمر أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الاثنين، بإقالة كل من وزير الداخلية خالد الجراح الصباح، ووزير الدفاع ناصر صباح الأحمد الصباح.
وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه تم تكليف صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة، بالإضافة إلى عمله، بالتصریف العاجل لشؤون وزارة الدفاع.
وأضاف أنه تم تكليف أنس خالد ناصر الصالح، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عمله، بالتصریف العاجل لشؤون وزارة الداخلیة، وذلك إلى حین تشكیل الوزارة الجدیدة.
وأشار البيان إلى أنه على رئیس مجلس الوزراء تنفیذ الأمر وإبلاغه إلى مجلس الأمة، والعمل به من تاریخ صدوره، ونشره في الجریدة الرسمیة.
وأضاف أنه تم تكليف أنس خالد ناصر الصالح، نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عمله، بالتصریف العاجل لشؤون وزارة الداخلیة، وذلك إلى حین تشكیل الوزارة الجدیدة.
وأشار البيان إلى أنه على رئیس مجلس الوزراء تنفیذ الأمر وإبلاغه إلى مجلس الأمة، والعمل به من تاریخ صدوره، ونشره في الجریدة الرسمیة.
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