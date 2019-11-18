"إس-400" الروسية في الهند بحلول 2025

أعلن رئيس شركة "روستيخ" الروسية سيرجي تشيميزوف، بدء بلاده إنتاج أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-400" للهند.

وقال تشيميزوف للصحفيين، خلال معرض دبي للطيران: "بدأنا تصنيع المنظومات وسيتم تنفيذ العقد وفقا للجدول الزمني، وتم تحديد عام 2025 لانتهاء موعد تنفيذه".

ولم يذكر الرجل قيمة المبلغ، لكنه أشار إلى أنه تم سداد جزء منه مقدما.

Advertisements

وكانت تقارير إعلامية تناقلت أن الدفعة الأولى من قيمة الصفقة بلغت 850 مليون دولار، أي 15% من التكلفة الإجمالية، وتم تسديدها في سبتمبر/أيلول الماضي، من خلال آلية دفع خاصة مصممة لتجنب العقوبات الأمريكية المحتملة.

وفي 2018 وقعت روسيا والهند عقدا بقيمة 5.43 مليار دولار لتوريد 5 أفواج من "إس-400"، في صفقة تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لإلغائها.





من جهته أكد مدير شركة "روس أوبورون إسبورت" ألكسندر ميخييف، أنه سيتم توقيع عقد توريد ومكان إنتاج طائرات الهليكوبتر Ka-226T لوزارة الدفاع الهندية خلال الأشهر الـ6 المقبلة.

وأمس الأحد، انطلق معرض دبي للطيران، متضمنا أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الدفاع والطيران.