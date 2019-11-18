الشيخ جابر المبارك يعتذر عن عدم قبوله رئاسة مجلس الوزراء الكويتي

اعتذر الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، عن عدم قبوله بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية فإن أمير البلاد تلقى كتاباً من الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، جاء فيه:

أمير دولة الكويت، تحية احترام وإجلال لمقام سموكم الكريم وبعد..

فقد تلقيت بيد التقدير أمر سموكم حفظكم الله ورعاكم المؤرخ 18 من نوفمبر 2019 بتعييني مجددا رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفي بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وهي ثقة أعتز بها وتعني لي الكثير أرفع لمقام سموكم عنها كل الشكر والتقدير وكم كنت أتمنى تنفيذ أمركم السامي استكمالا للجهود التي بذلت في خدمة الكويت الغالية وأهلها.

إلا أنه يا صاحب السمو يحول بيني وبين تنفيذ أمركم السامي هذا ما عجت به وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمتي وإخلالي بالقسم العظيم الذي أقسمته مرارا أمام الله ثم أمام سموكم وأمام مجلس الأمة الموقر وأهل الكويت جميعا وهي أكاذيب لا صلة لها بالحقيقة صادرة بكل أسف من زميل وأخ تربطني به زمالة ورابطة أخوة وصداقة امتدت لأكثر من أربعين عاما ناهيك عما ينطوي عليه تصرفه من تداعيات بالغة الخطورة على مختلف الأصعدة ولا سيما أننا في دولة القانون والمؤسسات.

أما وقد أصبح الأمر بين يدي قضائنا العادل النزيه الذي يحظى باحترامنا وتقديرنا جميعا فإنه احتراما لثقة سموكم الغالية وتقديرا لأهل الكويت الكرام أجد من الواجب على أولا أن أثبت براءتي وبراءة ذمتي واخلاصي في خدمة وطني وما يستلزمه ذلك من أن أرفع لمقام سموكم الاعتذار عن هذا التعيين راجيا تفضلكم بقبوله.

ويشهد الله على أني طوال مدة خدمتي قد اجتهدت في بذل قصارى جهدي ونفسي من أجل النهوض بواجبات منصبي واضعا نصب عيني دائما ثقة سموكم الغالية وتطلعات أهل الكويت جميعا في تحقيق رفعة الوطن وازدهاره وحماية مقدراته ومصالحه وأمواله.

Advertisements

وإذ أجدد لسموكم خالص التقدير والاعتزاز بما حظيت به من ثقة سموكم وتوجيهاتكم السديدة في أي منصب كلفتموني به مؤكدا بأني كنت وسأظل جنديا مخلصا لوطني الغالي ولسموكم - حفظكم الله ورعاكم.

وأسأل الله سبحانه أن يوفقكم برعايته وعنايته وأن يسدد دائما خطاكم وأن يحفظ كويتنا الغالية من كل سوء. وتفضلوا سموكم بقبول وافر الاحترام والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كان أمير الكويت أصدر أمراً بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهام التصريف العاجل لشؤون منصبيهما، وأعاد تكليف الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أيام من أمر سابق باستمرار حكومته في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل أخرى جديدة.

وكلف أمير الكويت كلا من صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالتصريف العاجل لشؤون وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عمله.

كما أمر أنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتصريف العاجل لشؤون وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عمله لحين تشكيل الوزارة الجديدة.



وكان رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قدم في وقت سابق الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استقالة حكومته.

وسبق هذا الإعلان، تقدم وزيران باستقالتيهما؛ أحدهما وزير المالية نايف الحجرف، في السابع من الشهر الجاري.

وقبل أيام، تقدمت جنان رمضان بوشهري التي تشغل حقيبة الأشغال العامة، باستقالتها من منصبها في مجلس الأمة (البرلمان)، تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف من أحد النواب.