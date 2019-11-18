مقتل 5 عناصر من طالبان وداعش بأفغانستان

قتلت القوات الخاصة الأفغانية 5 من عناصر طالبان وتنظيم داعش الإرهابي، ودمرت العديد من مخابئ الأسلحة في أربعة أقاليم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وقال مسؤولون عسكريون، الإثنين، إن القوات الخاصة قتلت ثلاثة من عناصر طالبان واعتقلت اثنين آخرين، في غارة شنتها في منطقة "باشتون كوت" بإقليم فارياب الشمالية.

وأكد المسؤولون أن القوات الخاصة قتلت أيضا اثنين من عناصر تنظيم داعش في خراسان، ودمرت مخبأ صغيرا لأسلحة المجموعة في منطقة كوت في نانجارهار شرقي البلاد.

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وأشار المسؤولون إلى تدمير مخبأ آخر لأسلحة داعش، في منطقة أتشين في نانجارهار، إضافة إلى مخبأ كبير للمخدرات يتبع حركة طالبان، ومخبأ للأسلحة في منطقة "ديه ياك" في جزني ومنطقة خاكريز بقندهار.

ويشن الجيش الأفغاني هجمات مستمرة ضد حركة "طالبان" التي كثفت من عملياتها وهجماتها المسلحة ضد الحكومة الأفغانية والقوات الأجنبية الموجودة في البلاد بهدف تحسين وضعها التفاوضي للتوصل إلى اتفاق سلام يمهد الطريق للمشاركة في الحكومة المقبلة.



كما أن الفرع الأفغاني لداعش ظهر أول مرة بأفغانستان في 2014 بإقليم ننكرهار حيث يوجد معقله.

وأعلن تشكيله في يناير/كانون الثاني 2015 وتوسع منذ ذلك الحين في مناطق أخرى، خاصة في الشمال، ودخل في صراعات في بعض الأحيان مع حركة طالبان.