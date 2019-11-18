إعفاء وزيري الدفاع والداخلية بالكويت وحكومة جديدة برئاسة جابر المبارك

أعفى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، وزيري الدفاع والداخلية من مهام التصريف العاجل لشؤون منصبيهما، كما أعاد تكليف الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.

يأتي ذلك بعد أيام من إصداره أمراً للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باستمرار حكومته في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل أخرى جديدة.

وكلف أمير الكويت كلا من صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالتصريف العاجل لشؤون وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عمله.

كما أمر أنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتصريف العاجل لشؤون وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عمله لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح سيبدأ في التكليف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير الكويت لإصدار مرسوم تعيينهم.

ووجه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتنفيذ أوامره وإبلاغها إلى مجلس الأمة، على أن يبدأ العمل بها بتاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.



وكان رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قدم في وقت سابق الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استقالة حكومته.

وسبق هذا الإعلان، تقدم وزيرين باستقالتيهما؛ أحدهما وزير المالية نايف الحجرف، في السابع من الشهر الجاري.

وقبل أيام، تقدمت جنان رمضان بوشهري التي تشغل حقيبة الأشغال العامة، باستقالتها من منصبها في مجلس الأمة (البرلمان)، تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف من أحد النواب.