- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الكويتيةالإثنين 2019/11/18 01:23 م بتوقيت أبوظبي
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أعفى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، وزيري الدفاع والداخلية من مهام التصريف العاجل لشؤون منصبيهما، كما أعاد تكليف الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.
يأتي ذلك بعد أيام من إصداره أمراً للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح باستمرار حكومته في تصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل أخرى جديدة.
وكلف أمير الكويت كلا من صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالتصريف العاجل لشؤون وزارة الدفاع، بالإضافة إلى عمله.
كما أمر أنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتصريف العاجل لشؤون وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عمله لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح سيبدأ في التكليف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير الكويت لإصدار مرسوم تعيينهم.
ووجه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتنفيذ أوامره وإبلاغها إلى مجلس الأمة، على أن يبدأ العمل بها بتاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وكان رئيس الحكومة الكويتية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قدم في وقت سابق الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، استقالة حكومته.
وسبق هذا الإعلان، تقدم وزيرين باستقالتيهما؛ أحدهما وزير المالية نايف الحجرف، في السابع من الشهر الجاري.
وقبل أيام، تقدمت جنان رمضان بوشهري التي تشغل حقيبة الأشغال العامة، باستقالتها من منصبها في مجلس الأمة (البرلمان)، تفاديا لطرح الثقة بها بعد استجواب عاصف من أحد النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء وزيري الدفاع والداخلية بالكويت وحكومة جديدة برئاسة جابر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.