عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أمير الكويت يعيد تكليف جابر المبارك الصباح بتشكيل حكومة جديدة

الإثنين 18 نوفمبر 2019

البيمن العربي - متابعات

أعاد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تعيين الشيخ جابر المبارك الصباح رئيسًا للوزراء.



وجاء في قرار أميري نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، يوم الإثنين، أنه “ یعین الشیخ جابر مبارك الحمد الصباح رئیسًا لمجلس الوزراء، ویكلف بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وعرض أسمائھم علینا لإصدار مرسوم تعیینھم“.

والحكومة الجديدة ستكون الثامنة التي يرأسها جابر الصباح، إذ ترأس الحكومة للمرة الأولى، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

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كما أصدر أمير الكويت قرارًا آخر بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما في حكومة تصريف الأعمال.

وقال القرار إنه ”یعفى كل من ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع، وخالد الجراح الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة، من تصریف العاجل من شؤون منصب كل منھما“.

وكلف القرار صباح خالد الحمد الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الخارجیة، بتصریف العاجل من شؤون وزارة الدفاع، لحين تشكيل حكومة جديدة.

كما كلف أنس خالد ناصر الصالح نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتصریف العاجل من شؤون وزارة الداخلیة.

وقدمت الحكومة الماضية، استقالتها الأسبوع الماضي. ونقلت حينها وكالة الأنباء الكويتية عن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم قوله، إن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك تقدم إلى أمير البلاد باستقالة الحكومة ”ليتسنى إعادة ترتيب العمل الوزاري“.