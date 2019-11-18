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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفاصيل جديدة فى مقتل الطالب السعودي خالد النهدي
الإثنين 18 نوفمبر 2019
البيمن العربي - متابعات
كشف مدير تعليم محافظة شرورة، في المملكة العربية السعودية، فهد عقالا، تفاصيل واقعة طعن الطالب خالد بن حمد النهدي، داخل مدرسته على يد زميل له.
وتوفي الطالب السعودي خالد النهدي، أمس الأحد، بعد أن سدد له زميله طعنة في القلب، إثر شجار بينهما داخل مدرسة أبي هريرة المتوسطة بمحافظة شرورة.
وقال عقالا خلال مداخلة هاتفية على قناة ”الإخبارية“ السعودية ”إن الحادثة وقعت صباح أمس الأحد، حيث قام المعتدي بالاعتداء على المجني عليه أثناء الفسحة المدرسية وأثناء وجود المشرفين والمراقبين“.
وأضاف: ”الحادثة وقعت بشكل سريع جدًا، وتمت مباشرتها فورًا من قبل إداريي المدرسة، ونقل الطالب من فوره للمستشفى، وتم التواصل مع الجهات الأمنية وإشعار الجهات المعنية في المحافظة“.
وتابع: ”توجهت إلى المستشفى للاطلاع على حالة الطالب، فوجدت أنه وافته المنية وقت الظهيرة.. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة التعليم“.
وأشار عقالا إلى أن ”الشؤون التعليمية شكلت لجنة تحقيق، وباشر الرئيس المساعد متابعة الحادثة وكاميرات المراقبة في المدرسة“.
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