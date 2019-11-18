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إيران تدافع عن قرار رفع أسعار الوقود

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البيمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيران تدافع عن قرار رفع أسعار الوقود

الإثنين 18 نوفمبر 2019

إيران تدافع عن قرار رفع أسعار الوقود

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البيمن العربي - متابعات

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الإثنين، تعليقا على قرار رفع أسعار الوقود، إن الهدف من مشروع رفع سعر البنزين هو دعم الشرائح الأقل دخلًا، مضيفا أن الحكومة الإيرانية تعترف رسميًا باحتجاجات الناس لكن هذا مختلف عن أعمال الشغب ومثيريه.

وتابع ربيعي: "خلال الأيام الماضية تم استخدام الأسلحة وإحراق محطات بنزين وهذا غير مقبول"، مشيرا إلى أن صوت الاحتجاجات وصل للحكومة ونحن مهتمون بهواجس الناس، مؤكدا أن قرار رفع سعر البنزين يأتي ضمن تحقيق السياسات العادلة.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الشعب الايراني احتجاجاته ردا على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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