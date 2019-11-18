شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمير الكويت يعفي وزيري الداخلية والدفاع من منصبيهما والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أمر أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، تشرين الثاني 18، 2019 بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما.

وكلف أمير الكويت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بتصريف شؤون وزارة الداخلية بالإضافة إلى عمله. Advertisements كما كلف وزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح بتصريف شؤون وزارة الدفاع بالإضافة إلى عمله. وعين الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة. ويوم أمس أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أبلغه بتشكيل حكومة جديدة وأن المجلس باقٍ حتى موعد الانتخابات المقبلة.

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