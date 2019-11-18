ارتفاع إنتاج النفط الروسي إلى 11.25 مليون برميل يومياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفاع إنتاج النفط الروسي إلى 11.25 مليون برميل يوميا

الإثنين 18 نوفمبر 2019

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رفعت روسيا إنتاجها النفطي إلى 11.246 مليون برميل يوميًّا في تشرين الثاني/ نوفمبر، بما يتجاوز مستهدفات إنتاجها بموجب اتفاق عالمي، حسب ما نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصدر مطلع على البيانات يوم الاثنين.



وكانت روسيا ضخت 11.23 مليون برميل يوميًّا في المتوسط في تشرين الأول/ أكتوبر.

وبموجب اتفاقها مع منتجي النفط من أوبك وخارجها، ينبغي ألا يزيد إنتاج روسيا على 11.17 إلى 11.18 مليون برميل يوميًّا، وفقًا لحسابات أجرتها ”رويترز“ على أساس أن الطن يساوي 7.33 برميل.