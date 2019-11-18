شكرا لقرائتكم جابر المبارك يعتذر لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال. كما كلف أمير الكويت جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما اعتذر المبارك لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء. وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة، الخميس الماضي. وأوردت وكالة الأنباء الكويتية أن أمير الكويت سيوجه كلمة إلى الأمة مساء اليوم، مشيرة إلى أن أمير البلاد استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء السابق ناصر الأحمد الصباح في إطار المشاورات "التقليدية" الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

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