الجيش: تسلمنا من اليونيفيل مواطنا تسلل من سهل الخيام إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّ "الجيش تسلّم من جهاز الارتباط في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، المواطن جعفر محمد المصطفى، الّذي أقدم بتاريخ 16 تشرين الثاني 2019 على التسلّل من سهل الخيام إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد هروبه من منطقة الخيام إثر خلاف مع عدد من الأشخاص تخلّله إطلاق نار".
وأوضحت في بيان، أنّ "التحقيقات قد بوشرت بإشراف القضاء المختص".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنّ "نقطة عسكرية رصدت شخصًا خلال اجتيازه الحدود من لبنان قادمًا إلى إسرائيل، وتمّت إحالته إلى التحقيق".
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