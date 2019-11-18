الجيش: تسلمنا من اليونيفيل مواطنا تسلل من سهل الخيام إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي أنّ "الجيش تسلّم من جهاز الارتباط في قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان (​اليونيفيل​)، المواطن جعفر محمد المصطفى، الّذي أقدم بتاريخ 16 تشرين الثاني 2019 على التسلّل من سهل ​الخيام​ إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد هروبه من منطقة الخيام إثر خلاف مع عدد من الأشخاص تخلّله ​إطلاق نار​".

وأوضحت في بيان، أنّ "التحقيقات قد بوشرت بإشراف ​القضاء​ المختص".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنّ "نقطة عسكرية رصدت شخصًا خلال اجتيازه الحدود من لبنان قادمًا إلى إسرائيل، وتمّت إحالته إلى التحقيق".