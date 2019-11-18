جريحان جراء حادث سير في صور

نقل عناصر من ​الدفاع المدني​ جريحا إلى ​مستشفى​ جبل عامل اصيب جراء ​حادث سير​ وقع بين ​سيارة​ و ​دراجة نارية​ في حي الثكنة - صور. كما و اسفر الحادث عن سقوط جريح آخر

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