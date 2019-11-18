لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "جوقة تيار العهد، من بعض النواب والمحللين والمسؤولين، عادت إلى استحضار لغة خشبية، من الأدارة المدنية، إلى توزيع ​السلاح​، أو ​قطع الطرقات​، والوقوف وراء انتفاضة الناس، وأتهامنا ب​الفساد​ وهم اربابه، وغير ذلك....فشلكم لن يغطيه رمي الاتهامات، وعجزكم لن يبرره تزوير الحقائق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: فشلكم لن يغطيه رمي الاتهامات وعجزكم لن يبرره تزوير الحقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.