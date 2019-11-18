خواجة: جلسة مجلس النواب غدا قائمة ومن مصلحة اللبنانيين ان تنعقد

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد خواجة​ أن "​جلسة مجلس النواب​ غدا قائمة والاهم من ​النقاش​ التشريعي هناك انتخاب لمكتب المجلس و​اللجان النيابية​"، مشيرا الى انه "مشروع ​الموازنة​ اصبح في عهدة ​المجلس النيابي​ ويجب ان يتم نقاشها داخل ​لجنة المال والموازنة​ حتى يصار الى اقرارها".

وفي حديث تلفزيوني، أوضح خواجة ان "الجلسة الاولى ستقر بعض التعديلات في اللجان النيابية ومن بعدها سيفتح رئيس المجلس ​نبيه بري​ جلسة تشريعية"، مؤكدا ان "موضوع العفو العام جرى تشويهه بهدف الهجوم عليه".

وأوضح ان "بري سرع بتحويل مشاريع القوانين الى اقتراحات قوانين لان هناك مطالب في الشارع وهذه الاقتراحات تحاكي المطالب"، مؤكدا ان "هناك من يعمل على الفراغ وكل اللبنانيين لهم مصلحة بانعقاد هذه الجلسة غدا".