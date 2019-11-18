افادت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في تل عمارة أن أمطارا متوقعة بدءا من الثلاثاء 26 الحالي، لذا يطلب من المزارعين إنهاء كل أعمال فلاحة الارض مما قد يسهل ازالة الاعشاب التي نمت خلال الايام المنصرمة مع ارتفاع درجات الحرارة، إنهاء زراعة القمح والشعير قبل الثلاثاء 26 للاستفادة من مياه ​الامطار​، إنهاء أعمال تشحيل وتقليم الاشجار المثمرة والكرمة وقلع البطاطا المتأخرة قبل الامطار.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث: لإنهاء كل أعمال الفلاحة قبل هطول الامطار في 26 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.