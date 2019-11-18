الحكومة الإيرانية: الهدف من مشروع رفع سعر البنزين هو دعم شرائح الشعب المتدنية الدخل

أكّد المتحدث باسم ​الحكومة الإيرانية​ ​علي ربيعي​، أنّ "صوت ​الاحتجاجات​ وصل إلى الحكومة، ونحن مهتمّون بهواجس الناس"، معلنًا "أنّنانعترف رسميًّا باحتجاجات الناس، لكن هذا مختلف عن أعمال الشغب ومثيريه".

وأوضح أنّ "الهدف من مشروع رفع ​سعر البنزين​ هو دعم شرائح الشعب المتدنية الدخل"، موضحًا أنّ "قرار رفع سعر البنزين يأتي ضمن تحقق السياسات العادلة". ولفت إلى أنّه "كانأمام الحكومة خياران: إمّا فرض الضرائب أو وقف الدعم الحكومي عن الشرائح ذات الدخل الجيّد".

وركّز ربيعي على أنّ "خلال الأيام الماضية، تمّ استخدام الأسلحة وإحراق محطات وقود وهذا غير مقبول".