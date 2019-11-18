الحكومة الإيرانية: الهدف من مشروع رفع سعر البنزين هو دعم شرائح الشعب المتدنية الدخل

أكّد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أنّ "صوت الاحتجاجات وصل إلى الحكومة، ونحن مهتمّون بهواجس الناس"، معلنًا "أنّنانعترف رسميًّا باحتجاجات الناس، لكن هذا مختلف عن أعمال الشغب ومثيريه".
وأوضح أنّ "الهدف من مشروع رفع سعر البنزين هو دعم شرائح الشعب المتدنية الدخل"، موضحًا أنّ "قرار رفع سعر البنزين يأتي ضمن تحقق السياسات العادلة". ولفت إلى أنّه "كانأمام الحكومة خياران: إمّا فرض الضرائب أو وقف الدعم الحكومي عن الشرائح ذات الدخل الجيّد".
وركّز ربيعي على أنّ "خلال الأيام الماضية، تمّ استخدام الأسلحة وإحراق محطات وقود وهذا غير مقبول".
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