لاريجاني: هدف أميركا زعزعة الأمن في إيران والقضاء على مصالح الشعب

أكّد رئيس مجلس الشورى ال​إيران​ي ​علي لاريجاني​، أنّ "هدف ​الولايات المتحدة الأميركية​ هو زعزعة الأمن في إيران والقضاء على مصالح الشعب الإيراني". وأعرب خلال اجتماع مجلس الشورى، عن شكره لقائد الثورة الإبرانية على "توجيهاته الحكيمة حول أحداث الأيام الماضية، الّتي حدّدت المسار الرئيس ل​حركة الشعب​ والمسؤولين في ما يتعلّق بالأحداث الأخيرة". ولفت إلى "توجيهات قائد الثورة للجميع بشأن سلوكيّات مثيري الشغب والفوضى، وتأكيده على أمن البلاد والوفاق بين جميع السلطات في مواجهة هذه المؤامرة متعدّدة الجهات، بخاصّة حينما يعلن وزير الخارجية الأميركية ​مايك بومبيو​ عديم السمعة بانتهازيّة حمقاء دعمه لتدمير ممتلكات الشعب".

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