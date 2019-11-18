شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء عن تحسن ترتيب مصر: "بطلع الأول على الفصل ومش راضى بالمركز ده" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تحسن ترتيب مصر فى مؤشر الحصول على الكهرباء من بواقع 68 مركزا خلال 5 سنوات فقط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى اليوم الاثنين، لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء، إن ترتيب مصر تحسن فى التقارير الدولية عن مؤشر (ممارسة أنشطة الأعمال للحصول على الكهرباء) لتصل إلي المركز الـ(77) مقابل المركز (145) عام 2015.
وأضاف شاكر، أن أحد الأسباب التى لعبت دوراً هام فى تقدم مصر بالتقارير الدولية، رفع الشفافية فيما يخص تعريفة الكهرباء، وحسن كفاءة تقديم الطاقة الكهربائية.
وتابع محمد شاكر، قائلاً: "أنا برده مش عاجبنى المركز دا، وعايز نوصل لترتيب أعلى، بقول أنا طول عمرى بطلع الأول على الفصل إزاى أرضى عن المركز الـ77".
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