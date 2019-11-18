شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال يُحيل مشروعى قانونى "الذوق العام" ومكافحة الشائعات للجان المُختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن مكافحة الشائعات إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مُقدم من النائبة غادة عجمى، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن "الذوق العام" إلى لجنة مُشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية.

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وعلق الدكتور على عبد العال على مشروع القانون المُقدم من عجمى، قائلا: "الذوق العام كلمة صعب ينظمها مشروع قانون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب لأخذ الرأى النهائى على عدد من مشروعات القوانين التى سبق للمجلس أن ناقشها ووافق عليها فى المجموع وتنتظر أخذ الرأى النهائى.